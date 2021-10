Estudo da Unifal aponta disparidade da vacinação no Sul de Minas

A taxa de aplicação da 3ª dose em Alfenas é de 0% até a data da publicação do último estudo da Unifal, que foi divulgado na quarta-feira (20/10) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Disparidade na cobertura vacinal é observada no Sul de Minas em novo estudo da Universidade Federal de Alfenas (Unifal), publicado na quarta-feira (20/10).

Segundo aponta a pesquisa semanal da Unifal, que é baseada nos dados do Painel de Monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a Região Sul de Minas apresenta grande disparidade entre aplicação de vacina nos municípios.

Considerando a população total da região, por exemplo, em Minduri, o primeiro município em vacinação completa, apresenta 90% de cobertura; já em Conceição do Rio Verde, última colocada, apenas 39% da população está completamente imunizada.

(veja tabela abaixo) .



Tabela com a situação vacinal das 10 maiores cidades do Sul de Minas (foto: Reprodução/Unifal)

Entre os 10 municípios mais populosos do Sul-mineiro, os dados mostram que a cidade com melhor cobertura vacinal até o momento é Poços de Caldas, com 57% – em Alfenas, a cobertura vacinal é de 39%, pior número entre as 10 maiores

Em relação à dose de reforço na população de 70 anos ou mais, Poços de Caldas registra 48% de cobertura e a cidade de Alfenas, 0%.

Para o professor e coordenador da pesquisa, Sinezio Inácio da Silva, as falhas na política de vacinação contra a COVID-19 no país foram fundamentais para que houvesse tal disparidade na região Sul do estado.

“A falta de atualização da cobertura vacinal realizada pelo município e o menor ritmo da vacinação nessas cidades, se essas diferenças ou parte delas são devidas à demora da prefeitura informar a SES-MG, isso por si só já é muito lamentável e criticável”, aponta o professor.

Outra causa para essa disparidade, de acordo com o pesquisador, seria a demora para a cobertura completa com a 2ª dose da vacina nos mais idosos.

“É necessário disponibilizar um número maior de horários para que a população seja vacinada, além do horário comercial, precisa ir atrás das pessoas que tem dificuldade em ir aos postos de saúde. Antecipar de três a dois meses a dose da Pfizer. A vacinação no Brasil já começou com atraso, agora precisamos acelerá-la o mais rápido possível”, conclui o pesquisador.

O ranking de vacinação completa entre os 10 maiores municípios ficou assim:

Poços de Caldas – 57,14% Itajubá – 56,86% Pouso Alegre – 52,78% Lavras – 50,32% Passos – 46,19% São Sebastião do Paraíso – 45,96% Varginha – 44,58% Três Corações 44,07% Três Pontas – 43,59% Alfenas – 39,13%

Foram vacinados com a 2ª aplicação e a dose única, 48,99% da população do Sul de Minas – a 1ª dose chegou a 75% dos sul-mineiros.

Nós entramos em contato com a SES-MG para entender se houve falha na comunicação entre prefeituras e estado e o porquê desses dados estarem tão baixos. Até o fechamento desta reportagem não houve resposta. O espaço fica aberto caso haja retorno da Secretaria de Estado de Saúde.