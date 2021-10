Epamig disponibiliza testes gratuitos relacionados a carrapatos

Os testes carrapaticidas demandam tempo e trabalho de profissionais especializados. São necessários, aproximadamente, 40 dias para obter o resultado de um teste (foto: Epamig)





Para ajudar os produtores no manejo do rebanho, considerando-se que é grande a lista de danos causados por carrapatos comuns, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) disponibiliza um serviço gratuito no Campo Experimental de Prudente de Morais, na Região Central do estado: o laboratório de parasitologia para testes de eficácia carrapaticida.

O objetivo do teste é determinar a eficácia de produtos comerciais contra os carrapatos de uma propriedade específica, uma vez que não há garantias de que um produto que funciona em uma população vai funcionar em outra.



Segundo o pesquisador da Epamig, Daniel Rodrigues, falhas na utilização de produtos e métodos de controle são os principais fatores responsáveis por acelerar o desenvolvimento de resistência aos produtos carrapaticidas.

"A situação atual é preocupante, pois os institutos de pesquisa e as indústrias não desenvolvem novos princípios ativos na mesma velocidade em que os carrapatos adquirem resistência. Esse processo é lento. A falta de perspectiva de desenvolvimento de novos princípios ativos em curto prazo é um fato e indica que os produtores terão que trabalhar com os grupos disponíveis no mercado ainda por um bom tempo", enfatiza Daniel.

Entre os prejuízos causados pelos parasitas estão à diminuição da produção leiteira, do ganho de peso e da fertilidade dos animais; aumento dos gastos com a prevenção e com o tratamento de doenças; e a perda de animais e a desvalorização do couro, que embora não seja remunerado pela qualidade, prejudica as indústrias e aumenta o preço do produto final. Há, ainda, outros prejuízos como aumento nos gastos com mão-de-obra, equipamentos, serviços e produtos específicos para o controle dos carrapatos.

A Epamig, que realiza uma série de pesquisas sobre controle de carrapatos e verminoses de bovinos, disponibiliza alguns serviços gratuitos no laboratório de Prudente de Morais, entre eles o teste carrapaticida.