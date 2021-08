Após mortes por febre maculosa, Contagem reforça combate a carrapatos

A Secretaria de Saúde de Contagem promove na tarde desta sexta-feira (20/8) no Bairro Tijuca, a borrifação com produto para combate ao carrapato estrela, causador da Febre Maculosa. A região é considerada endêmica desde 2019.





A ação de hoje é mais uma etapa das medidas de combate ao parasita iniciadas em 13 de agosto, com sensibilização e panfletagem para os moradores da área do entorno. Foram realizadas 1.305 visitas a residências, além do borrifamento com produto específico de combate ao carrapato estrela em 719 moradias nos quarteirões dentro de 500 metros do local onde casos da doença foram registrados.

Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde, José Renato de Rezende Costa, sendo uma área endêmica, desde 2019 essa região fica sob observação e vigilância por um período de até 10 anos.



"É muito importante que a população tenha conhecimento de que isso não é uma situação espalhada por todo o município, mas uma situação que todos devem ficar alertas, uma vez que já temos a circulação da bactéria Rickettsia rickettsii, que é a causadora da febre maculosa. As pessoas podem acionar o controle de Zoonoses em caso de dúvida em relação ao carrapato, que fazemos a captura destes para identificar se é o vetor da FMB", disse.

Desde 2017, esta área no Nacional, considerada endêmica, é monitorada pela Secretaria de Saúde. Em 2019, quando houve um surto de FMB nessas áreas, as ações foram intensificadas.



No dia 13 de agosto, após a confirmação da sorologia positiva para a Febre Maculosa, a SMS tomou várias providências de imediato, começando pela divulgação de Nota Técnica para toda a rede de saúde pública e privada. A equipe de Zoonoses e Epidemiologia se reuniu com a Zoonoses de Belo Horizonte para alinhar ações em parceria no território da divisa dos municípios.

Ainda em julho deste ano, a equipe do Distrito Sanitário Nacional (epidemiologia, médica e zoonoses) realizou capacitação on-line em todas as unidades de saúde dos distritos Nacional e Ressaca sobre o manejo clínico da Febre Maculosa Brasileira em que foram abordados também a situação epidemiológica e o manejo ambiental.

As autoridades sanitárias do município mapearam e acompanham as áreas de risco. Foi criado um grupo de Whatsapp e contato permanente com os carroceiros. Serão realizados mais de 300 banhos carrapaticidas nos cavalos, arrasto para catação de carrapatos e análise, com as amostras negativas para a bactéria Rickettsia rickettsii, causadora da doença.

Agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde, médicos e enfermeiros vem sendo treinados e a prefeitura garante o contato frequente com munícipes das áreas de risco, por meio das visitas da Atenção Básica e orientação e panfletagem em todas as residências da região. A atenção será redobada entre Contagem e BH na área limítrofe (Distrito Nacional e Regional Pampulha).

Confira os cuidados necessários para evitar a doença: