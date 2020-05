Pandemia de COVID-19 provoca cancelamento de exposições agropecuárias em Minas

Expomontes é uma das feiras mais tradicionais do estado (foto: Solon Queiroz/divulgação)

A Exposição Agropecuária Regional de Montes Claros (Expomontes), programada para o período de 2 a 12 de julho, foi cancelada por causa da pandemia do coronavírus.









O isolamento social, medida preventiva contra a transmissão do coronavirus, também motivou o cancelamento de outros eventos de grande porte em Minas, como a Exposição Internacional do Gado Zebu (Expozebu), que aconteceria em Uberaba, no Triângulo, no período de 25 de abril a 3 de





No Norte do estado, também foi suspensa a Exposiçao Agropecuária de Janaúba (Expojanaúba), marcada para o período de 5 a 14 de junho.





Em comunicado, a Sociedade Rural de Montes Claros, responsável pela organização da Expomontes, esclarece que decidiu pelo cancelamento da feira “considerando o cenário de enfrentamento do Novo Coronavírus (COVID-19) e a responsabilidade de todos na adoção de medidas para redução dos riscos de contágio e preservação da saúde e da vida de todos”.

A entidade informa a “impossibilidade do simples adiamento da data do evento por alguns meses, já que isso poderia induzir terceiros a investimentos e planejamentos incertos”. Nesse sentido, lembra que “a realização de um evento do porte da Expomontes exige dos organizadores, das diversas entidades parceiras, dos patrocinadores, dos expositores, dos comerciantes e prestadores de serviços o conhecimento da data da realização com antecedência, necessária aos trabalhos de planejamento e preparação”.





O diretor financeiro da Sociedade Rural de Montes Claros, Norberto de Assis, disse que a estimativa dos prejuízos com o cancelamento da feira agropecuária alcance R$ 6 milhões, abrangendo as perdas para a entidade promotora, parceiros, expositores, comércio local e para os produtores rurais da região.





Ele ressaltou também os prejuízos com as dezenas de empregos temporários das pessoas ocupadas durante os 11 dias do evento.





Por outro lado, a entidade anunciou que, mesmo com o cancelamento da festa, será mantida a grade de leilões da Expomontes, que serão promovidos pelo sistema virtual.





De acordo com a Sociedade Rural, os leiloes serão realizados “em respeito aos produtores rurais, possibilitando assim o impulsionamento do mercado em meio à crise”.





Para a Expomontes 2020, já tinham sido anunciados shows de artistas conhecidos nacionalmente como Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Dilsinho e Pedro e Sampaio. A Sociedade Rural informou que a empresa terceirizada responsável pelos shows cancelou os contratos com os artistas. A venda de ingressos para as atrações não chegou a ser iniciada.