Prefeito de Juiz de Fora registra boletim de ocorrência após receber ameaça de lojista

Prefeito Antônio Almas (PSDB) foi ameaçado em grupo de Whatsapp (foto: Reprodução) O prefeito de Juiz de Fora, na Zona da Mata, Antônio Almas (PSDB), registrou boletim de ocorrência nessa terça-feira, 5, após sofrer ameaça oriunda de um grupo de lojistas no aplicativo de conversas WhatsApp.





21:03 - 05/05/2020 Homem lê mensagens no celular da mulher e a esfaqueia em Minas De acordo com o boletim, na noite de segunda-feira, 4, um dos integrantes do grupo “JF não pode parar” postou uma mensagem incitando ir até o bairro Francisco Bernardino, na Zona Norte, onde mora o prefeito, e “meter bala nesse fdp”.





A mensagem foi “printada” e chegou até o prefeito que, por temer a sua integridade e de sua família, registrou a ocorrência policial.

Motivação

Após o decreto de fechamento do comércio em 18 de março, devido à pandemia de coronavírus (COVID-19), parte dos lojistas vem requisitando a reabertura das lojas. Mas, mesmo após o lançamento do programa estadual “Minas Consciente” - com diretrizes para que os municípios mineiros retomem as atividades econômicas – o prefeito decidiu por não aderir ainda ao programa e manter o isolamento social.





De acordo com a assessoria do Executivo, Polícia Militar e Guarda Municipal reforçam o patrulhamento na região onde se encontra a residência do prefeito Antônio Almas.





A identidade do lojista não foi revelada.