Cidades mineiras debatem mudanças climáticas e planos para reduzir impactos

Cidades mineiras como Caeté, onde fica a basílica no alto da Serra da Piedade, discutem questões climáticas (foto: FOTO: GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS ) Como enfrentar as mudanças climáticas? De que forma os municípios podem reduzir os impactos? É possível tomar medidas estratégicas? Essas e outras questões fundamentais no século 21 estarão presentes no 7º Fórum de Sustentabilidade das Cidades Históricas de Minas Gerais, a ser realizado de forma on-line e gratuita entre 25 e 29 de outubro.





Promovido pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, em parceria com diversas instituições, o evento, de acordo com os organizadores, pretende contribuir com a formulação e o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e a resiliência das cidades mineiras de relevância histórica.





A sétima edição tem como tema central "Planos municipais para o enfrentamento das mudanças climáticas e a resiliência das cidades históricas de Minas Gerais". Os temas a serem apresentados estão em sintonia com a temática "Cidades na Linha de Frente da Ação Climática", do Circuito Urbano 2021 e do Outubro Urbano da ONU-Habitat, o qual o Fórum fará parte novamente neste ano.