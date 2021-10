Operação Brumadinho: nova estratégia pode diminuir as buscas em 2 anos

Bombeiros concedem entrevista coletiva, detalhando a nova fase da Operação Brumadinho (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A. PRESS) Desistir não é uma opção. A Operação Brumadinho completa, nesta quinta-feira (21/10), 1 mil dias de trabalhos de buscas por vítimas que foram soterradas pela avalanche de lama que se desprendeu da Barragem B1, da Mina Córrego do Feijão, de propriedade da Vale.









Esta nova fase pode diminuir em dois anos o tempo de buscas. Na manhã desta quinta-feira (21/10), o Corpo de Bombeiros concedeu entrevista coletiva na Base Bravo - local onde ficam os militares - para detalhar a nova estratégia de buscas, divulgada pelo na segunda-feira.





Essa última fase implementada, a oitava, consiste na utilização de cinco estações de busca na área onde funcionava o Terminal de Carga Ferroviário (TCF) da mineradora. Essas estações abrigam um maquinário capaz de melhorar a observação do rejeito revirado pois já é utilizada para "peneirar" o minério e foi adaptada especificamente para a Operação Brumadinho.





Esse novo método é baseado na segregação granulométrica. Um maquinário recebe o rejeito que ainda não foi vistoriado e separa para vistoria de acordo com a gramatura do material. Dentro da cabine, dois bombeiros observam atentos tudo que passa pela esteira e, em caso de visualizar algum objeto que possa ser segmento de corpo, o operador interrompe a máquina, o material é recolhido e enviado para análise do Instituto Médico-Legal (IML).





O major Ivan Neto explicou que, no método anterior, os bombeiros conseguiam observar 25 metros cúbicos por hora. Nesta nova tática, são revirados 120m3 de rejeito por hora, o que significa um aumento de 380% de efetividade. "Dessa forma a gente consegue diminuir a longevidade da operação e por consequência, o sofrimento das famílias", afirmou.





Serão cinco estações. Uma já está em funcionamento, a segunda está prevista para entrar em funcionamento no mês que vem. Outras três estão previstas para início a partir de janeiro.





"Amanhã completa um mês que a primeira estação funcionando e dez segmentos foram encontrados", explicou o major. "O que nos motiva hoje é a esperança de trazer alento aos familiares', concluiu.





Mil dias de operação





O coronel Erlon Dias Machado, chefe do estado-maior do Corpo de Bombeiros, relembrou que 1 mil dias de trabalho representa horas intensas de trabalho.





"O marco temporal de hoje é importante pois essa é a maior operação de buscas da história", afirmou. "A cada momento, resultados foram encontrados, isso justifica o momento em que estamos hoje."





As oito fases da operação





Durante entrevista coletiva, a instituição relembrou as oito estratégias de busca que foram utilizadas até o momento.





Primeira fase





A estratégia 1 foi implementada pelas primeiras equipes que chegaram ao local. As buscas foram realizadas ininterruptamente com emprego de todos os recursos operacionais na área do rejeito, devido às chances de encontro de sobreviventes. Nesta fase, foi necessário intenso controle e manejo do grande número de corpos encontrados, além de grande empenho de equipes especializadas, aeronaves e cães.





Ainda nesta fase foi implementado o Sistema de Comando de Operações (SCO), ferramenta gerencial utilizada como o mecanismo de gerenciamento da operação. Esta ferramenta permite que seja adotada uma estrutura organizacional integrada e padronizada, com a distribuição das principais tarefas e atribuições da operação de resposta entre os agentes empregados e também que o trabalho dos diversos órgãos empenhados ocorra de forma organizada e eficiente.





Segunda fase





A estratégia 2 foi implementada no quarto dia após o rompimento da barragem, priorizando a buscas de corpos e segmentos na superfície do terreno. Durante esta fase houve a construção e recomposição de acessos às áreas atingidas, bem como a demolição de estruturas colapsadas pela lama de rejeitos. Houve também a integração de 55 órgãos públicos municipais, estaduais e federais, com objetivo de fornecer melhor resposta ao desastre.





Terceira fase





Findadas as buscas superficiais na mancha de rejeitos e áreas adjacentes, a estratégia três foi implementada no quadragésimo primeiro dia de operação. Nesta fase, houve uma completa mudança do contexto operacional, diante do início de buscas de corpos e segmentos soterrados pela lama, necessitando-se do emprego de maquinários pesados para a escavação das áreas secas.





Quarta fase





A quarta estratégia adotou como parâmetro o cruzamento de dados, que definiu as áreas de maior interesse, potencializando a utilização de maquinários pesados para a realização de escavações pontuais e profundas. Em determinadas áreas, as escavações foram realizadas até a cota zero, ou seja, todo o rejeito do local foi vistoriado até evidenciar o solo natural característico existente, antes do rompimento.





Quinta fase





A quinta estratégia foi implementada diante da constatação de que cerca de 92% dos corpos e segmentos localizados durante as buscas haviam sido encontrados a uma profundidade de até três metros. Desta forma, definiu-se como critério a realização de buscas em extensão, por meio de escavações na camada inicial, em até três metros de profundidade. Por conta do período chuvoso, também foi feita a montagem de tenda e enrolamento do rejeito.





Sexta fase - Pandemia





Devido à pandemia de COVID-19, no início do ano de 2020, as buscas da Operação foram interrompidas do dia 21 de março ao 26 de agosto. No entanto, para não prejudicar o andamento dos trabalhos, houve a otimização dos Sistemas de Informações Geográficas (GIS) e o aumento do controle dos rejeitos nos Depósitos Temporários de Rejeito (DTR), com uso de tecnologias que permitiram a quantificação do volume de rejeito vistoriado ou pendente de vistoria, sendo implementada desta forma a sexta estratégia.





Sétima fase





A sétima fase da operação foi marcada pelo enfrentamento ao período chuvoso, na qual foram instaladas tendas gigantes para garantir a existência de material seco a ser vistoriado nos intervalos de estiagem, enquanto obras de drenagem nas frentes de trabalho eram feitas simultaneamente. Nesta fase, parte do rejeito, que é mantido coberto por lonas em pátios levemente inclinados, chamados de área de espera, são vistoriados sem a interferência das chuvas.





A sétima fase foi uma das mais longas e neste intervalo a operação teve que ser interrompida parcialmente pela segunda vez, em função da pandemia. A parada ocorreu em março deste ano e a retomada se deu no mês de maio para dar continuidade a sétima fase e planejar a implementação da oitava que ainda está em andamento.





Oitava fase





A última fase implementada consiste na utilização de quatro estações de busca na área denominada TCF, onde funcionava o Terminal de Carga Ferroviário da mineradora.





Números da operação

Total de vítimas: 270

Desaparecidos: 8

Duração: 1000 dias

Efetivo empenhado: 4.142, aproximadamente 70% do efetivo na ativa.

Efetividade da operação: 97,03%