Integrante de organização criminosa internacional é preso em Minas

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares receberam informações, através de um monitoramento que já vinha sendo feito por equipes de Inteligência do 10º BPM, de que este homem que estaria residindo em Montes Claros, no Norte de Minas, há cerca de três anos, e transitando em um veículo nas imediações do Bairro Independência.Conforme levantamentos das investigações, o homem tem 36 anos, e devido a desentendimentos com outros membros da facção, teria se mudado para Montes Claros, onde vivia com esposa e filhos.Ainda durante o monitoramento dos militares, o homem foi abordado na Rua A, do Bairro Santos Dumont, em Montes Claros, e apresentou uma carteira de identidade falsa.Os militares disseram que, ao conversar com o homem, perceberam várias contradições, e o criminoso confessou que o documento era falso, informando seu verdadeiro nome. Foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca do município de Tabatinga, no Estado do Amazonas.Na residência do suspeito, no Bairro Vila Ipê, os policiais apreenderam dois aparelhos de celular.O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Plantão de Montes Claros, onde permaneceu à disposição da Justiça.