Homicida fugitivo da Justiça do ES é preso em Montes Claros

Condenado vivia, sem levantar suspeitas, há quatro anos em Montes Claros (foto: EM.com.br)

A Polícia Civil de Montes Claros, no Norte do estado, prendeu, nesta quarta-feira (6/10), um cigano de 38 anos, procurado pela Justiça do Espírito Santo, por estar condenado a 14 anos de prisão, por ter cometido um homicídio, na cidade de São Mateus.



A prisão ocorreu no Bairro São Luiz, e foi feita pelos policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e da Agência de Inteligência da Polícia Civil, em Montes Claros.

Segundo o delegado Bruno Rezende, o suspeito ainda teria participação em sequestros, roubo a banco, entre outros crimes. “A partir das informações que recebemos da polícia do ES, os policiais se empenharam para cumprir a ordem de prisão com maior brevidade, pois, além da ficha criminal, havia chance de retaliação por causa das mortes às quais o foragido estaria vinculado."

O delegado conta, ainda, que o condenado pertence à etnia cigana e faz parte de uma família que há anos trava uma guerra sangrenta entre parentes. Tal confronto já teria provocado a morte de 15 pessoas e se espalhou por vários estados, como Bahia, Rondônia, Goiás, Tocantins, São Paulo e Espírito Santo, além do Distrito Federal.

Os policiais suspeitam, inclusive, que poderia haver um atentado, na cidade de Montes Claros, contra familiares do condenado que vivem na região.

Ao ser preso, o homem disse que residia em Montes Claros há aproximadamente quatro anos e exercia a profissão de comerciante de carros. O mandado de prisão foi expedido em abril deste ano.

Para se manter foragido, o condenado usava identidades falsas. Ele, no entanto, se negou a prestar esclarecimentos sobre os crimes que lhe foram imputados.