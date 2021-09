Foragido de Tocantins é preso em Uberlândia passeando com cachorrinho

Preso em Uberlândia, homem trabalhou em clínica fechada pela PF em 2017 (foto: Reprodução/Arquivo/AF Notícias)

Condenado a mais de cinco anos de prisão e foragido do estado do Tocantins, um vigilante foi preso pela Polícia Civil em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, enquanto passeava com um cachorrinho pela rua. O homem tem 43 anos e estava na equipe de uma clínica que mantinha pacientes presos e sob agressão. Ele era procurado desde 2017.