Denúncias de violência doméstica podem ser feitas via app em Monte Carmelo

App está disponível para android e iOS (foto: Reprodução/Prefeitura de Monte Carmelo)

Monte Carmelo podem fazer denúncias de violência doméstica por meio do smartphone. A função foi incorporada no aplicativo Conecta Monte e todos os casos serão enviados para uma equipe da prefeitura municipal e também para a Polícia Militar (PM), que verificarão e darão encaminhamento para a Polícia Civil, judiciário e estruturas médica e psicológica locais de acordo com cada situação.



O objetivo é a quebra do ciclo de violência e a escolha do mês de agosto para o lançamento da função se dá no contexto do Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969 de 2016.

Essa é uma parceria entre município e PM, segundo o prefeito de Monte Carmelo, Paulo Rocha. “Às vezes o há medo da denúncia e o aplicativo possibilita que ela aconteça longe do agressor”, disse. A ideia partiu da Secretaria de Inclusão Social e há um equipe na prefeitura que recebe e encaminha as informações à polícia.

Tanto a vítima quanto pessoas que presenciarem as agressões poderão fazer o chamado. As denúncias também podem acompanhar fotos e documentos que ajudam a provar a situação.



Há quatro policiais militares com trabalho dedicado a receber e analisar as denúncias. “Checamos e tentamos constatar a violência de qualquer natureza. Depois fazemos sum orientação, boletim de ocorrência e levamos o caso para a investigação. Se for necessário explicamos como pedir um medida protetiva também. Se for um caso de flagrante, a prisão também pode acontecer”, explicou a policial responsável, Sargento Laura Mundim.

Vítimas ainda poderão ser incluídas nos atendimentos das estruturas de saúde, de assistência jurídica e defensoria pública para dar andamentos aos casos Mas é preciso que as denúncias aconteçam formalmente à polícia e ao judiciário.



Conecta Monte O aplicativo oficial da cidade é uma ferramenta de gestão que possui vários serviços. São demandas de abertura de chamados, serviços de utilidade pública, saúde, além de informações do município. O Conecta Monte está disponível nas lojas Google Play (Android) e App Store (IOS) e é gratuito.

Campanha

O município ainda faz uma campanha junto às farmácias para que os trabalhadores desses locais estejam atentos às denúncias feitas por meio de X desenhado na palma da mão de uma possível vítima de violência doméstica. O símbolo faz parte de uma campanha mundial e se trata de uma maneira discreta para que mulheres possam pedir socorro. Com a mostra do sinal vermelho, a Polícia Militar deverá ser acionada.