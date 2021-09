Acidente ocorreu em uma rua íngreme no Bairro São Lucas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Um caminhão tombou no fim da manhã desta quarta-feira (22/9) no Bairro São Lucas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ninguém se feriu.





Motorista não ficou ferido (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

O acidente ocorreu na Rua Dante, entre as Ruas Rio Doce e Pouso Alto. Segundo moradores, o caminhão-baú, que seria usado para entregas de um depósito, não conseguiu subir a via, que é muito íngreme. O veículo deslizou na pista, o motorista tentou jogá-lo contra um poste para não descer, mas acabou tombando.





O homem não se feriu e, no local, não quis falar com a reportagem. Moradores da rua reclamam que acidentes desse tipo são comuns e comentam que a prefeitura devia impedir o tráfego de veículos pesados na via.