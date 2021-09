Um dos principais traficantes de drogas de Patos de Minas é preso

Parte da droga apreendida estava enterrada (foto: Divulgação/PCMG/PMMG)

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar pendeu um dos traficantes mais procurados da região de Pato de Minas, no Alto Paranaíba. Com ele foram apreendidas drogas cujo valor pode chegar a R$ 700 mil. O suspeito, que tem 29 anos, estava foragido há nove meses.

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar pendeu um dos traficantes mais procurados da região de Pato de Minas, no Alto Paranaíba. Com ele foram apreendidas drogas cujo valor pode chegar a R$ 700 mil. O suspeito, que tem 29 anos, estava foragido há nove meses.



LEIA MAIS 13:48 - 22/09/2021 Divinópolis se despede do inverno com recorde de calor

12:24 - 22/09/2021 Caminhão tomba na subida de rua no Bairro São Lucas

11:47 - 22/09/2021 Polícia prende, no Espírito Santo, suspeitos de homicídio em Minas



A ação, que contou com oito policiais civis e seis militares, foi montada a partir de informações repassadas via disque-denúncia e levantamentos das polícias sobre movimentação de venda de drogas na zona rural de Patos de Minas. A propriedade seria usada como local de armazenamento e abastecimento de traficantes menores no município e cidades no entorno. A ação, que contou com oito policiais civis e seis militares, foi montada a partir de informações repassadas via disque-denúncia e levantamentos das polícias sobre movimentação de venda de drogas na zona rural de Patos de Minas. A propriedade seria usada como local de armazenamento e abastecimento de traficantes menores no município e cidades no entorno.



Houve a abordagem de forma que o suspeito não pudesse reagir. Com a ajuda de cães farejadores, drogas foram encontradas enterradas. No total, acabaram apreendidas seis barras e três porções de cocaína, seis barras de crack e outras duas fracionadas. Juntos, os entorpecentes pesavam 15 kg.



A mulher do suspeito, de 24 anos, também estava no local e acabou presa. Com o casal, estavam R$ 3,2 mil em dinheiro e eles teriam diversas passagens pelo sistema policial. Uma balança, uma réplica de arma de fogo e uma moto foram levadas pelos policiais.



Contra o procurado, já havia um mandado de prisão. Ele estava foragido desde a operação Coalizão, deflagrada em dezembro de 2020, quando 19 pessoas foram presas por crimes ligados ao tráfico de drogas no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.