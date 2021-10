Feriado prolongado começa com tempo firme, mas chove a partir de domingo

Vista do Parque Municipal Amilcar Martins, no Bairro Cruzeiro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) feriado prolongado à vista, os mineiros já podem separar óculos de sol, mas também os guarda-chuvas. A previsão para o início do fim de semana é de tempo mais firme, mas no domingo já deve mudar. Nesta sexta-feira (29/10), em Belo Horizonte, a mínima registrada foi de 17°C e a máxima prevista é 28°C. Com mais umà vista, os mineiros já podem separar óculos de sol, mas também os guarda-chuvas. A previsão para o início do fim de semana é de tempo mais firme, mas no domingo já deve mudar. Nesta sexta-feira (29/10), em Belo Horizonte, a mínima registrada foi de 17°C e a máxima prevista é 28°C.

Veja a previsão dos próximos dias em BH e no estado:

Sexta-feira: máxima de 28°C. Aumento de nuvens durante o dia





Sábado: mínima 16°C e máxima 26°C. Aumento de nuvens durante o dia





Domingo: mínima 16°C e máxima 23°C. Céu nublado com chuvas isoladas





Segunda-feira: mínima 16°C e máxima 21°C. Dia chuvoso, com chuvas concentradas à tarde e noite





Terça-feira: mínima 17°C e máxima 25°C. Amanhace chuvoso, mas o sol deve aparacer ao longo do dia

Previsão para o estado

Esta sexta tem previsão de céu nublado com pancadas de chuvas isoladas restritas ao Triângulo, Oeste, Sul e Zona da Mata, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Rio doce, Campo das Vertentes, Central Mineira e Região Metropolitana, mas não em BH.

No sábado persiste a condição de tempo instável, com a possibilidade de pancadas de chuva à tarde no Triângulo, Oeste, Sul e na Central Mineira.

O tempo começa a 'fechar' no domingo em quase todo o estado, preparando para a chuva de segunda-feira. A previsão da véspera de feriado é de céu nublado e chuvoso, com volume acentuado no Centro Sul e Oeste de Minas. As pancadas de chuva devem acontecer durante a tarde e noite de segunda.

Já na terça-feira (2/11), Dia de Finados, o céu amanhece nublado, mas há diminuição das chuvas no Centro Sul e Oeste. Ao longo do dia devem ocorrer momentos de sol. Apenas a faixa Norte de Minas terá aumento de chuvas.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira