Feriado: Veja os desvios de trânsito para a obra na trincheira Seis Pistas

Obras serão feitas apenas durante o dia (foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação) MG-030, em Nova Lima , neste final de semana. A partir das 14h de sábado (30/10), o trânsito da trincheira Seis Pistas será parcialmente fechado para obras de içamento de vigas. A previsão é de que a intervenção seja completamente finalizada às 18h de domingo (31/10). Atenção, motoristas! Quem for passear no feriado prolongado, deve ter ainda mais cuidado na, neste final de semana. A partir das 14h de sábado (30/10), o trânsito da trincheira Seis Pistas será parcialmente fechado para obras de içamento de vigas. A previsão é de que a intervenção seja completamente finalizada às 18h de domingo (31/10).





Veja como será o esquema de trânsito completo clicando AQUI . Com as interdições, o retorno mais próximo para Belo Horizonte será na rotatória do Condomínio Village Terrasse, e para Nova Lima, próximo ao BH Shopping. Além disso, a alça da BR-356 para a MG-030 também será interditada. Assim, o acesso à rodovia estadual ocorrerá somente pelo BH Shopping.

Segundo Welbert Oliveira Silva, engenheiro da Terramil Construtora, responsável pela obra, são 25 vigas para serem içadas . "No plano está bem explícito como será o procedimento. Será um serviço de içamento de 25 vigas pré-moldadas, com o comprimento de 17 metros".

A primeira intervenção no trânsito começa às 14h e vai até às 18h de sábado. No domingo, o mesmo procedimento será feito a partir das 7h e termina às 18h. As pistas serão liberadas durante a noite, porque o tipo de serviço só pode ser realizado durante dia .

"Começamos amanhã às 14h e vamos até às 18h. Aí, liberamos o trânsito interditado por baixo da trincheira e no domingo, às 7h faremos o mesmo procedimento de sábado. Teremos essa pausa, porque não tem necessidade do trânsito ficar fechado durante a noite, só é preciso durante o trabalho. Mas como há riscos de acidentes nesses procedimentos, se forem realizados à noite, só fazemos durante o dia, com luz natural", explica o engenheiro.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira