Obra na trincheira das Seis Pistas vai alterar trânsito no fim de semana

A trincheira das Seis Pistas passará por melhorias e algumas vias ficarão interditadas para carreta contendo vigas estacionar (foto: Prefeitura de Nova Lima/Divulgação) Motoristas que circulam pela rodovia MG-030, em Nova Lima, devem ficar atentos para alterações no trânsito neste final de semana. A trincheira das Seis Pistas será parcialmente fechada para obras, a partir das 14h deste sábado (30/10), com as pistas superiores liberadas. A previsão é de que o trânsito seja normalizado no domingo (31/10), após às 17h.



A rotatória será parcialmente interditada para estacionamento de uma carreta transportando vigas que serão lançadas sobre a trincheira.



Com as interdições, o retorno mais próximo para Belo Horizonte será na rotatória do Condomínio Village Terrasse, e para Nova Lima, próximo ao BH Shopping. Além disso, a alça da BR-356 para a MG-030 também será interditada. Assim, o acesso à rodovia estadual ocorrerá somente pelo BH Shopping. Confira aqui como será o esquema de trânsito.



As intervenções na trincheira das Seis Pistas são fruto de um Termo de Compromisso assinado entre a Prefeitura de Nova Lima e a Associação de Empreendedores do Vila da Serra e Vale do Sereno (AVS), documento aprovado pelo Ministério Público Estadual.



Sobre a cobertura será criada uma pista de rodagem com um semáforo de três tempos, além de faixas para pedestres. Segundo a prefeitura de Nova Lima, a sinalização vai organizar e dar mais fluidez ao trânsito local.