Domingo e feriado de Finados podem ser chuvosos; confira previsão do tempo

Clima deve ser fresco com previsão de chuva durante o feriado (foto: 27/09/2021 - Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





Depois de uma semana quente, o domingo promete ter chuva em Minas Gerais. Na capital, a previsão para amanhã é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. E o tempo não deve ser muito diferente ao longo do feriado de Finados.









No restante do estado, as chuvas ocorrem de forma isolada. As temperaturas máximas tendem a ligeiro declínio no Centro-Sul e Oeste. A mínima deve ficar em 11ºC e a máxima não passa de 35ºC.





Confira a previsão para os próximos dias:





Segunda-feira (1º/11)





Minas Gerais: Céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Metropolitana, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Demais regiões, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Máxima: 33ºC | Mínima: 12°C.





Belo Horizonte: Céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas.

Máxima: 24ºC | Mínima: 16°C.









Terça-feira (2/11) - Finados





Minas Gerais: Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Noroeste, Central Mineira, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada.

Máxima: 33ºC | Mínima: 11°C.





Belo Horizonte: Céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada.

Máxima: 26ºC | Mínima: 15°C.