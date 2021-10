Triângulo tem alerta de granizo para este sábado; BH deve ter chuva isolada

BH tem previsão de chuva isolada para este sábado (30/10) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O sábado (30/10) do feriado prolongado para os mineiros deve ter chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuva intensa com possibilidade de granizo no Triângulo Mineiro e rajada de vento em torno de 60 a 100 km/h.









A chuva será entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.





Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Belo Horizonte

A capital mineira amanheceu com céu nublado e tem previsão de chuvas isoladas, com mínima de 16°C e máxima em 27°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 45% e vento fraco a moderado.

Previsão para o estado

Neste sábado persiste a condição de tempo instável, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde no Triângulo, Oeste, Sul e na Central Mineira.





O tempo começa a 'fechar' no domingo em quase todo o estado, preparando para a chuva de segunda-feira (1º/11). A previsão da véspera de feriado é de céu nublado e chuvoso, com volume acentuado no Centro Sul e Oeste de Minas. As pancadas de chuva devem acontecer durante a tarde e noite de segunda.





Já na terça-feira (2/11), Dia de Finados, o céu amanhece nublado, mas há diminuição das chuvas no Centro Sul e Oeste. Ao longo do dia devem ocorrer momentos de sol. Apenas a faixa Norte de Minas terá aumento de chuvas.