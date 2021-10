Retomada das aulas presenciais avança nas cidades do interior

César com a família diante do escolar: esperança de acertar as finanças com a volta à atividade (foto: Arquivo pessoal/Divulgação)





Em Governador Valadares, além do ensino 100% presencial, foi autorizada a retomada do serviço de transporte escolar. Na rede municipal de ensino, a medida começa a valer em 16 de novembro. A retomada depende de adequações como a segurança alimentar dos alunos. O ensino remoto continuará sendo disponibilizado para alunos que optarem por essa modalidade, tanto na rede pública quanto na particular.









César Carvalho Barbosa, que representa os motoristas de vans da Região da Ibituruna, conjunto de bairros na margem direita do Rio Doce, disse que a situação estava insustentável. “Eu e minha esposa tivemos de fazer quitandas para vender pra sustentar a família”.





César disse que ele e seus colegas motoristas ainda tiveram de se preocupar com algo pior: os financiamentos dos veículos. Agora, a situação muda. “Já estamos nos preparando para a volta”, afirma Juliana Militão, mulher de César.





Em Divinópolis, o retorno 100% presencial está liberado para 3 de novembro, nas 52 escolas municipais. A deliberação ratificou a decisão do Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES) da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG). Para comportar todos os alunos nas salas de aulas, o distanciamento, até então de 0,90cm entre as carteiras, foi suspenso. O transporte escolar também poderá circular com 100% de ocupação. O retorno presencial continuará facultativo, com manutenção do ensino remoto.





As aulas presenciais serão realizadas quatro dias por semanas. Um dia será remota para a sanitização das salas e de todo o imobiliário. As escolas estaduais e privadas definirão como será a sanitização dos ambientes de cada uma.





Em Varginha, o retorno de todos os alunos está marcado para segunda-feira. As medidas de distanciamento foram revogadas. “No município de Varginha não foram evidenciados, até o momento, surtos no ambiente escola, o que denota a efetividade das medidas de controle implementadas e a adesão de toda a comunidade escolar no cumprimento dessas medidas”, ressalta a prefeitura.





*Amanda Quintiliano, especial para o EM







Enquanto isso...

...EUA aprovam vacinação infantil





Os Estados Unidos autorizaram, ontem, a aplicação da vacina contra COVID-19 em crianças de 5 a 11 anos, uma nova etapa na campanha de imunização que tornará cerca 28 milhões de pessoas elegíveis para receber o imunizante. Essa autorização de emergência da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), a agência reguladora do país, ocorre após uma análise cuidadosa dos resultados dos testes clínicos conduzidos pela Pfizer em milhares de crianças. "Como mãe e como médica, sei que os pais, os cuidadores, os professores e as crianças estavam esperando ansiosamente esta autorização", disse Janet Woodcock, diretora interina da FDA.



"Vacinar as crianças pequenas contra a COVID-19 é mais um passo para o retorno à normalidade", acrescentou. Nos testes clínicos, o fármaco apresentou uma eficácia de 90,7% na prevenção das formas sintomáticas da COVID-19 nessa faixa etária. A Pfizer já anunciou que vai protocolar em novembro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pedido de autorização para vacinação dessa faixa etária no Brasil.

