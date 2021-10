Caminhão perde o freio bate em carros e deixa cinco feridos no Anel de BH

Caminhão perdeu os freios e destruiu cinco veículos, um deles, o Palio (foto: Redes sociais)

Um grave acidente no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, altura do trevo do Bairro Betânia, tumultua o trânsito nos dois sentidos na noite desta sexta-feira (29/10). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão que transportava um trator perdeu os freios e, depois de bater em quatro carros de passeio, bateu em postes, arremessando um deles para a pista contrária. Cinco pessoas ficaram feridas, sendo três em estado grave, e foram levadas para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

Segundo testemunhas, o caminhão descia no sentido Vitória, quando começou a aumentar a velocidade e desviar de carros, mas, ao se aproximar do trevo do Buritis, passou a atingir os veículos que estavam à sua frente.

Com a violência das batidas, os veículos foram arremessados ou para o acostamento ou para a mureta central.

A pista no sentido Vitória foi totalmente fechada, enquanto que no sentido Rio apenas uma pista foi liberada. Um grande engarrafamento se formou. Os destroços já começaram a ser retirados da pista. Perícia está no local. O trânsito só foi liberado por volta das 22h.

Unidades do SAMU também estiveram no local. A Cemig precisou foi acionada, pois dois postes foram arrancados e foi preciso solucionar o problema de energia, já que os fios ficaram expostos, caídos quase na pista.