Acidente no Anel deixa carro destruído e sensação de 'nasceu de novo'; veja

(foto: CBMMG/Divulgação )

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta ocorreu no Anel Rodoviário nesta manhã de sexta-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima de 65 anos aparentou apenas ferimentos leves.

O acidente ocorreu entre as avenidas Abílio Machado e Dom Pedro II. O homem de 65 anos ficou preso às ferragens pelos membros inferiores após uma colisão com uma carreta e teve seu carro completamente destruído. Após a chegada dos bombeiros, a vítima foi retirada do veículo e sofreu apenas ferimentos leves.

O vídeo mostra momentos depois da chegada do Corpo de Bombeiros para o resgate da vítima. A cena é surpreendente, e reuniu pessoas que passavam pelo local. Devido ao ocorrido, o trânsito apresentou lentidão, mas foi liberado minutos depois.

O motorista foi encaminhado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o conduziu ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.