Acidente entre caminhões deixa 2 pessoas feridas no Anel Rodoviário, em BH

Acidente complicou o trânsito no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Betânia (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais)

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma batida entre um caminhão e uma carreta na manhã desta segunda-feira (27/9), no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte. O acidente, no sentido São Paulo, deixou os dois sentidos da via lentos e até interditados, mas o trânsito foi liberado no início desta tarde.