Vendaval de areia derruba árvores, energia e assusta moradores no Triângulo

Em Frutal, o vendaval levantou poeira que atingiu uma altura de cerca de 10 km (foto: Andrey Luz)

Uma impressionante tempestade de areia, com velozes ventos em Uberaba e Frutal, no Triângulo Mineiro, na tarde deste domingo (26/9), que antecedeu uma pequena chuva de cerca de 15 mm, assustou os moradores das cidades e provocou, além de quedas de árvores e de energia, uma avalanche nas redes sociais com fotos, vídeos e comentários.