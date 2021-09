Adolescentes de 16 anos vão receber a 1ª dose da vacina em São José da Lapa

Vacinação desse público irá ocorrer em horários e locais diferentes da cidade. (foto: Prefeitura de São José da Lapa)



• Ginásio Poliesportivo Dom Pedro I, de 8h às 11h30;

• Quadra da Escola Maria de Lourdes (Centro) , de 13h30 às 15h30;

• Programa Saúde da Família (PSF) Inácia de Carvalho , de 8h às 11h30.