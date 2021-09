Fabriciano divulga processo seletivo com 176 vagas para agentes da Saúde

Os aprovados terão a carga horária de trabalho de 40 horas semanais (foto: Divulgação/PMCF)



É preciso ter ensino médio completo e residir em Coronel Fabriciano, dentro da área em que o candidato deseja atuar. De acordo com a prefeitura, a contratação será imediata e o processo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.



Funções



Os ACSs acompanham as famílias da comunidade em suas casas e orientam sobre as formas de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). Esses profissionais também são responsáveis por realizar o cadastro dos usuários e agendamentos de serviços. Já os ACEs previnem, orientam e auxiliam no combate às doenças endêmicas, por meio de vistorias de domiciliares e comerciais.

A Prefeitura de Coronel Fabriciano publicou um edital para a realização de Processo Seletivo Simplificado que prevê 176 vagas para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Combate às Endemias (ACE). As inscrições serão abertas nesta sexta-feira (1/10).