Carreta tomba e espalha papel na duas pistas da BR-259, em Itueta

A carreta tombou e espalhou sua carga na pista, interditando a BR-259, em Itueta (foto: Stephano Mattos Divulgação)

O trânsito na BR-259, no trecho entre Aimorés e Itueta, leste de Minas, está interditado em meia pista por causa de acidente envolvendo uma carreta carregada com toneladas de papel, embalados em caixas de papelão. O acidente aconteceu no fim da tarde de domingo (26/9) e interditou as duas pistas, com a carreta tombada e toda a carga espalhada.O motorista da carreta foi levado para o Hospital Nossa Senhora do Carmo, em Resplendor, com ferimentos leves. A caminho do hospital, ele contou aos policiais que fizeram o resgate, que as rodas do eixo traseiro de sua carreta travaram e ele perdeu o controle do veículo, que fez um L e tombou na pista.