Jovem é morto enquanto visitava a casa da ex em Patos de Minas

Perícia técnica procedeu com os trabalhos forenses. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) (foto: Toninho Cury)

Um jovem de 26 anos foi morto com cinco tiros na noite de domingo (26/9), em Patos de Minas. O crime aconteceu na Rua Gerôncio Gonçalves, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. A vítima visitava a casa da ex-namorada quando foi surpreendida pelo atirador.Segundo a Polícia Militar, o rapaz possuía um bom relacionamento com os familiares da ex-namorada e foi convidado para comemorar o aniversário da ex-sogra. Em determinado momento, o criminoso chegou de bicicleta, entrou no imóvel e atirou contra o jovem. Alan da Silva Gomes, de 26 anos, foi alvejado com cinco disparos na mão esquerda, na coxa direita, no abdômen, no tórax e na orelha direita.Imagens de câmeras de segurança foram recolhidas pela polícia. Elas mostram o momento em que a vítima chega, estaciona o carro e entra no imóvel. Na sequência, o autor aparece de bicicleta, entra e comete o crime. Por fim, ele foge rapidamente. A suspeita da polícia é que o crime tenha sido premeditado, já que o autor aparece no momento exato que o jovem chega ao local.Na casa também estava o atual namorado da ex, que relatou que não tinha qualquer desentendimento com a vítima. Até a manhã desta segunda-feira (27/9), o suspeito não havia sido identificado. Quem tiver informações que ajudem na elucidação do homicídio deve entrar em contato pelo 190, da Polícia Militar, ou pelo 181, Disque Denúncia Unificado.