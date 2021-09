Jovem dá três versões diferentes para homicídio e é preso em BH

Crime aconteceu na Rua Ribeirão Vermelho, em Venda Nova, BH (foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Militar (PM) prendeu um jovem de 25 anos por suspeita de homicídio na madrugada desta segunda-feira (27/9), em Belo Horizonte. O caso aconteceu na Rua Ribeirão Vermelho, Bairro Piratininga, em Venda Nova.De acordo com a PM, o suspeito deu três versões diferentes para o fato de guardar uma arma calibre .38 debaixo do tapete traseiro do seu veículo, um Fiat Siena.Conforme o boletim de ocorrência, ele estava bastante nervoso quando os militares chegaram. Primeiramente, contou que atirou para se defender na Rua Erva Mate, onde um homem de 30 anos levou três disparos.Depois, o jovem disse que havia praticado tiro em uma roça em Juatuba, na Grande BH. Por último, afirmou que outra pessoa, conhecida como "Neguinho", morador da Vila Mãe dos Pobres, também em Venda Nova, o ameaçou e o forçou a esconder a arma.Os cincos cartuchos da pistola estavam deflagrados, segundo a PM. A guarnição agiu depois de receber um chamado por meio do rádio de tiros no Piratininga.A cerca de 200 metros da apreensão da arma e da prisão, a polícia encontrou o corpo de Edgar Costa Teixeira, de 30. Ele sofreu tiros nos dois braços e no olho.O corpo do homem seguiu para o Instituto Médico-Legal. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Plantão IV, no Bairro Alípio de Melo, também em BH.