Massa de ar seco enfraquece chance de chuvas em Belo Horizonte

Clima na manhã desta segunda (27/9) em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Nesta segunda-feira (27/9) o céu fica claro a parcialmente nublado em todo o estado, e há possibilidade de chuvas para várias regiões. Os termômetros devem passar dos 30°C até o fim da semana na capital mineira. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









De acordo com o meteorologista, durante esta semana em BH, há chance de ocorrer chuvas nesta segunda (27/9). Os termômetros podem chegar aos 33°C até o fim da semana.



Durante a madrugada desta segunda (27/9), na estação meteorológica do Cercadinho, em BH, foi registrada a menor temperatura, com 16,2°C. A maior deve ficar em torno de 31°C no período da tarde.



Conforme o Inmet, as chuvas podem acontecer também no Sul, Zona da Mata, Campo das Vertentes e no Oeste de Minas.



A temperatura mínima do estado foi registrada em Maria da Fé, no Sul de Minas, com 9,3°C, e a máxima está prevista para ocorrer nas Regiões Norte e Triângulo Mineiro, alcançando os 37°C.



