BH terá semana de calor e chuvas isoladas no fim de tarde

BH deve ter calor durante a maior parte do dia. Chuvas isoladas podem atingir a cidade no fim das tardes nesta semana (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









Ruibran afirmou que os maiores volumes de chuva devem cair a partir do próximo fim de semana.





"Devemos esperar chuvas isoladas de fraca intensidade durante à tarde. Os maiores volumes de chuva devem acontecer a partir do próximo fim de semana. Nesta semana será de calor com chuvas no fim da tarde", disse o meteorologista.





A temperatura mínima que BH deve registrar nesta segunda é de 18ºC, enquanto a máxima deve atingir os 31ºC.





Minas Gerais

O restante do estado terá um cenário bastante parecido com o da capital, com chuvas isoladas. Ruibran dos Reis destacou, por exemplo, pancadas durante à tarde no Triângulo, além das regiões Oeste, Sul, Central e Zona da Mata.

A semana que inicia nesta segunda-feira (27/9) em Belo Horizonte deve ser marcada pelo calor e por chuvas no fim das tardes. No entanto, não são todas as regiões que devem acompanhar a virada do tempo.