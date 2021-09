Sul de Minas registra chuva neste domingo (26/9); BH emite alerta

BH tem alerta para chuvas, ventos e raios válido até as 8h desta segunda-feira (27/9) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)









Guaxupé, por exemplo, foi uma das cidades do Sul de Minas que registraram chuva neste domingo. A temperatura máxima por lá foi de 30ºC e a mínima de 17ºC. Imagens de satélite também mostram nuvens carregadas em localidades como Monte Verde de Minas e Varginha, que são próximas da divisa com São Paulo.



Nesta manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para centenas de cidades mineiras, válido até as 10h desta segunda-feira (27/9). Na lista, estão localidades como BH, além de Conselheiro Lafaiete, Ouro Preto, Mariana, Itabirito, entre outros.

Belo Horizonte

Já BH teve um domingo muito parecido com o sábado (25/9), com sol e nuvens durante o dia e possibilidade de chuva à noite. A Defesa Civil da capital mineira, por exemplo, emitiu alerta válido até as 8h desta segunda para a possibilidade de pancadas de chuva de até 20mm.





Ainda segundo a Defesa Civil, a chuva em BH poderá vir acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h. Por isso, a principal orientação é que pedestres e motoristas evitem trafegar em áreas de inundação ou em ruas sujeitas a alagamentos.

A Região Sul de Minas Gerais teve registro de chuva neste domingo (26/9). Até as 18h, foi a única parte do estado que teve precipitações, segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo.