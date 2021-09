O incêndio tinha vários focos (foto: Sala de Imprensa/Cobom)

Um incêndio foi controlado no final da tarde de sábado (25/9), na Área Rural de Salinas, no Norte de Minas. Os bombeiros do 8º Pelotão da cidade foram acionados e se dirigiram ao local às margens da estrada, que liga a sede do município a Taiobeiras.