Bombeiros combatem incêndio em mata de Prata, no Triângulo Mineiro

Fogo queimou mata e pastagens no Triângulo Mineiro (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)





O Corpo de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado no final da manhã de sábado (25/9) para combater incêndio florestal de grandes proporções na cidade de Prata, Triângulo Mineiro. As chamas começaram no dia anterior e mobilizaram proprietários das terras, trabalhadores rurais e voluntários que fizeram os primeiros enfrentamentos.