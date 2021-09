Primavera traz chuva para Belo Horizonte no final deste domingo

(foto: Túlio Santos/EM/DA Press)

chuva, que chegou depois de quase 40 dias de estiagem, deve refrescar Belo Horizonte mais uma vez neste domingo (26/09). Depois da chuva de sábado à noite, o domingo amanheceu nublado, o que dever persistir por toda manhã. De acordo com o Climatempo, podem ocorrer pancadas à noite. Com a chegada da chuva, houve uma melhora na umidade relativa do ar, que está em 56%.

O meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, lembra, no entanto, que, nesta estação chuvosa, os volumes devem ficar abaixo da média para o período. "Vai ser abaixo da média, com chuvas isoladas que devem acontecer", afirma.

As pancadas não devem ser suficientes para resolver o problema da seca prolongada, que levou os reservatórios a níveis críticos. " Infelizmente, nesta estação chuvosa, não vamos recuperar o volume dos reservatórios, afirma.

Embora tenha ocorrido uma leve queda de temperatura na quinta-feira, o calor deve prevalecer nos próximos dias. Neste domingo, a temperatura pode chegar aos 30º C ao longo do dia. A mínima é de 17ºC.

A chuva segue, durante a semana, com previsão também de pancadas para a noite de segunda-feira (27/09). A Defesa Civil emitiu alerta de chuva com volume de até 20 milímetros acompanhada de rajada de vento de até 45 quilômetros por hora e raios.

Uma frente fria combinada ao forte calor com umidade trouxeram as primeiras chuvas da primavera, estação iniciada na quarta-feira (22). No sábado, choveu no Triângulo Mineiro; na região do Alto Paranaíba. "Calor e disponibilidade de umidade gerou chuva. nebulosidade se formou no Triângulo e se descolou chegando à região metropolitana. Chegou chuva granizo em alguns municípios", afirma Ruibran.

O meteorologista lembra que a chuva chegou com volume expressivo em Barbacena, com 18 milímetros, Ouro Preto, 12 milímetros, e Juiz de Fora com 40 milímitros. "Em Juiz de Fora tivemos uma chuva boa", diz Ruibran. Para este domingo, há possibilidade de chuva no Triângulo e Noroeste do estado.