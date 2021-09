Estudo aponta elevação no contágio pela COVID-19 no Campo das Vertentes

Média móvel de casos da COVID-19 em São João del-Rei registrou elevação de 16% em comparação ao índice aferido no dia 8 de setembro (foto: Prefeitura de São João del-Rei/Divulgação)

Apesar da maioria das cidades do Campo das Vertentes estar em uma zona de redução no ritmo de contágio, os últimos boletins epidemiológicos divulgados pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) registram aumento no número de municípios que apresentam elevação no ritmo de infecção pela COVID-19.

De acordo com o último levantamento semanal publicado na quarta-feira (22/9) pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Economia da instituição, há 15 cidades em desaceleração no fluxo de contaminação pelo novo coronavírus.

Por outro lado, há 14 localidades que estão em elevação no ritmo de contágio. Carrancas, Conceição da Barra de Minas, Lavras, Nazareno, Ribeirão Vermelho, São Tiago e Santa Cruz de Minas são algumas delas.

As demais cidades que compõem a lista e ficam em situação de alerta são Barroso, Carandaí, Ijaci, Rio Doce, São João del-Rei, Santa Rita de Ibitipoca, e Senhora dos Remédios. Esses municípios especificamente, conforme o penúltimo boletim da UFSJ publicado no dia 15 de setembro, estavam em redução no ritmo de contágio.

Logo, vale destacar que a universidade vem contabilizando, desde o início deste mês, cada vez mais cidades em uma situação preocupante, quando no boletim do dia 1º de setembro havia oito municípios em elevação. Com publicações semanais, a UFSJ constatou nos informes subsequentes 10, 13 e, agora, 14 municípios na faixa de alerta.

Já as localidades de Alfredo Vasconcelos, Barbacena, Coronel Xavier Chaves, Luminárias, Perdões e São Vicente de Minas foram enquadradas no último informe epidemiológico em uma zona de estabilidade, o que significa dizer que os estudiosos não tiveram meios para comparar matematicamente as médias móveis.

Barbacena e São João del-Rei

Um dos destaques do estudo, São João del Rei apresenta elevação no ritmo de contágio. Nesse sentido, a média móvel da cidade turística registrou 17,3 casos/dia – uma elevação de 16% em comparação ao índice de 14,9 registros diários aferido no dia 8 de setembro. Barbacena, no entanto, registra estabilidade pela segunda semana consecutiva, com média de 13 notificações por dia.