Bombeiros combatem incêndio nos arredores do Santuário do Caraça, em MG

Santuário do Caraça (foto: Gladyston Rodrigues/EM (17/03/2021)) Uma equipe do Corpo de Bombeiros em Mariana, na Região Central de Minas, seguiu, na tarde deste domingo (26), para Catas Altas, na mesma região, para combater um incêndio em área de florestas.









Segundo um funcionário do Caraça, o fogo não chegou à Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), estando nos arredores sem ameaçar o complexo turístico, religioso, ambiental e paisagístico tombado desde 1966 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).





IMPORTÂNCIA

Ícone da Estrada Real e do Caminho entre Serras, o Caraça também faz parte das reservas da Biosfera da Serra do Espinhaço Sul e da Mata Atlântica e também do Caminho da Estrada Real. Em 1994, tornou-se unidade de conservação do Ibama – Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), com área protegida de 10,1 mil hectares do total de 12,4 mil há (mata atlântica e cerrado).