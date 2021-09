Pessoas com 48 anos serão vacinadas nesta 2ª; confira o calendário em BH

Na terça, será aplicada a segunda dose em pessoas de 47 (foto: Leandro Couri/EM/D.A press) A semana de vacinação contra a COVID-19 em Belo Horizonte vai contemplar, até o próximo sábado, pessoas de várias faixas etárias com a primeira ou segunda dose. Nesta segunda-feira (27/9), os cidadãos de 48 anos serão imunizados com a segunda dose. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde de BH, só estará apto quem tiver o cartão de vacina marcando para até 4 de outubro.





Na terça, será aplicada a segunda dose em pessoas de 47. Só poderão tomar a segunda dose aqueles cuja data no cartão marque até 5 de outubro.









Já na quinta-feira, haverá a segunda dose para pessoas de 46 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 30, as pessoas de 46 anos com a data do cartão de vacina marcando para até 7 de outubro.





A sexta-feira será para a segunda dose das pessoas de 45, podendo recebê-la apenas as pessoas nessa idade e com o cartão de vacina marcando até 8 de outubro. No sábado, haverá aplicação da segunda dose para os de 44, portadores do cartão de vacina marcando até 9 de outubro.

TERCEIRA DOSE

Em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, serão vacinadas a partir desta segunda, com a terceira dose contra a COVID-19, pessoas com mais de 80 anos. Esses idosos devem ter recebido a segunda dose até 31 de março.





O atendimento será nas unidades de saúde dos bairros, em dias específicos, sendo necessário fazer o agendamento via telefones dos postos de saúde ou se dirigindo à unidade de referência de cada bairro para marcar.