COVID: idosos acima dos 80 anos vão receber dose de reforço em Matozinhos

Para se vacinar é necessário levar o cartão de vacina e o documento de identificação (foto: Prefeitura de Matozinhos) A partir desta segunda-feira (27/9), a cidade de Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai vacinar o público acima dos 80 anos com a 3ª dose contra a COVID-19. Estes idosos devem ter recebido a segunda dose até o dia 31 de março.

Além deles, terá também a segunda dose da AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. O atendimento será nas unidades de saúde dos bairros, em dias específicos.

Cronograma de vacinação em cada posto:

Segunda-feira (27/09) : PSF Mocambeiro (3712-8456) e ESF Progresso (3712-5081);

Terça-feira (28/09) : UBS Cruzeiro (3712-7584) e UBS Vitalino Fonseca (3712-7538);

Quarta-feira (29/09) : UBS Tonico Cota (3712-7242) e ESF Centro (3712-7137);

Quinta-feira (30/09) : UBS Central (3712-7471) e ESF Estação (3712-4299);

Sexta-feira (01/10) : ESF Bom Jesus (3712-7135) e ESF Vista Alegre (3712-7180).

Segunda Dose

Nesta segunda-feira (27/9), também será realizada a imunização das pessoas que receberam a primeira dose da CoronaVac, entre 31 de agosto a 10 de setembro. Esse público será vacinado no Ginásio Poliesportivo, das 08h às 12h.

Na quarta-feira (29/9), serão vacinadas as pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer, entre os dias 8 a 20 de julho. O atendimento será realizado em sistema drive-thru, em frente ao Centro Administrativo da Prefeitura, no Bairro São Pedro e no Ginásio Poliesportivo, também das 08h às 12h.

E na quinta-feira (30/9), quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca no período de 8 a 19 de julho, deverá comparecer ao Ginásio, das 08h às 12h, para a aplicação da segunda dose.

Para se vacinar é necessário levar o cartão de vacina e o documento de identificação.

A prefeitura destaca que, durante esses três dias de atendimento, a equipe da saúde também vai atender pessoas que ainda não receberam a primeira dose e que queiram se vacinar, e os grupos que já foram convocados para a segunda dose e perderam o prazo.

Números da vacinação

Até a última sexta-feira (24/9), 26.965 pessoas tomaram a 1ª dose da vacina contra a COVID no município. Já a 2ª dose foi aplicada em 11.906 cidadãos e 1.006 pessoas receberam a dose única.

Pandemia no município

De acordo com último boletim, divulgado nesta sexta-feira (24/9), Matozinhos contabilizou 4.203 contaminações por COVID-19, com três novos casos, e todos estão com sintomas leves. A cidade tem 118 óbitos confirmados.

Se comparado ao boletim do dia 16 de setembro, quando o número de contaminados era de 4.172 e de 118 óbitos, houve um aumento de 31 novos casos e nenhuma morte.