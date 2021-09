PRF apreende maconha avaliada em mais de R$ 350 mil

Mais uma grande apreensão de drogas foi realizada em Minas Gerais no final da tarde desse sábado (25/9). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 165,5 kg de maconha e deteve três pessoas, no Km 758 da BR381, em Três Corações. A droga foi avaliada em mais de R$ 350 mil.

A droga estava vindo do Paraná com destino a Belo Horizonte

Segundo informações da PRF, durante uma operação de combate ao crime, um Hyundai HB20 não acatou uma ordem de parada e fugiu da fiscalização, os policiais perseguiram os suspeitos por 54 km. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle do veículo e capotou ao tentar acessar a entrada de uma propriedade particular, existente às margens da rodovia.

O motorista e um casal, que também ocupava o carro, foram detidos. Durante a vistoria, no interior do automóvel, foram localizados 275 tabletes de maconha. A droga foi avaliada em R$ 358 mil.

Aos policiais, o condutor informou que pegou a droga no Porto de Paranaguá, no Paraná, em maio, e que a levaria para Belo Horizonte. Já o casal de passageiros informou que seguiam viagem, de Foz do Iguaçu para Confins, quando o veículo apresentou uma pane mecânica, sendo deixado no pátio de um posto de combustíveis no km 796 da BR 381, e que nesse momento o condutor do veículo Hyundai/HB20 lhes ofereceu carona.

Ocorrência, droga, detidos e o veículo foram encaminhados para a Depol de Três Corações.