Crianças que estão na pré-escola voltam às aulas em Itabira

Crianças do Ensino Infantil começarão as aulas presenciais em Itabira em formato de bolhas e por revezamento (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação) As crianças da pré-escola do Ensino Infantil, que estão cursando 1º e 2º períodos na rede pública municipal de Itabira, na Região Central de Minas, retornarão às aulas presenciais nesta segunda-feira (27/9). Neste primeiro momento, o retorno será de forma gradual dos estudantes e em formato de bolhas para seguir os protocolos de segurança em decorrência da pandemia da COVID-19.





Ainda segundo a secretária, o ensino remoto continua em toda rede municipal, os pais podem optar se as crianças retornam ou não à atividade presencial.

“Temos profissionais nas escolas que vão trabalhar com aulas presenciais e outros que continuam com aulas on-line. Todas as crianças continuam com atendimento” finaliza Luziene.



Protocolos a serem seguidos pela família





Os pais estão sendo convocados para reuniões nas unidades escolares com o objetivo de conhecer o formato de atendimento presencial por grupos (bolhas) com revezamento semanal e também os cuidados que deverão ter ao enviarem as crianças para atividades presenciais:





- Seguir todo o protocolo informado pela escola para o retorno com segurança e garantir a higienização de todo material de uso pessoal do/da estudante.



- Não enviar o estudante para a escola caso apresente temperatura igual ou superior a 37,5º, sintomas gripais ou sintomas da COVID-19. Nesses casos a família deverá avisar imediatamente a escola.



- Levar o estudante ao médico, na Unidade Básica de Saúde (UBS), caso tenha suspeita relacionada acima.





- Orientar o estudante a seguir as recomendações higiênicas e de distanciamento social, inclusive o uso constante da máscara.





- Enviar, diariamente, duas máscaras limpas e um saco plástico para acondicionar a usada, além de uma garrafinha d´água identificada com o nome.



- Não permanecer nas dependências da instituição no momento das atividades.



Saiba quais são as escolas municipais de Itabira que retornarão o ensino presencial





Relação das escolas que retornarão com ensino presencial a partir desta segunda-feira (27/9):



- CMEI Dona Batistina Pereira

- E. M. Água Fresca

- E. M. Américo Giannetti

- E. M. Antônio Camilo Alvim

- E. M. Coronel José Batista

- E. M. Dona Inês Tôrres

- E. M. Efigênia Alves Pereira

- E. M. Filomena Jardim

- E. M. Marina Bragança de Mendonça

- E. M. Matilde Menezes

- E. M. Nico Andrade

- E. M. Prefeito Virgílio Gazire



Inscrições para Cadastro Escolar da educação infantil foram prorrogadas



A secretaria municipal de Educação (SME) informa que as inscrições do Cadastro Escolar para a Educação Infantil, com vagas para o primeiro e segundo períodos do ensino da rede municipal, foram prorrogadas até o dia 27 de setembro.



Poderão ser cadastradas crianças com quatro ou cinco anos completos até o dia 31 de março de 2022.



Os cadastros podem ser realizados por meio eletrônico no portal da Prefeitura de Itabira Os cadastros podem ser realizados por meio eletrônico no portal da Prefeitura de Itabira neste link



Quem não tem acesso à internet deve agendar o atendimento nas escolas da rede municipal. No ato da inscrição, é necessário apresentar documentos originais e cópia de certidão de nascimento da criança, CPF, documento oficial de identidade do responsável legal, comprovante de cadastro em Programa de Saúde da Família (PSF) e cartão de vacina.