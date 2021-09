Chove neste sábado à tarde em BH e outras regiões de Minas; confira

Bairro Castelo, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã deste sábado (26/09) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Domingo

Tirem do armário a sombrinha e o guarda-chuvas neste sábado (25/09). O tempo amanheceu nublado. E, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para hoje é de pancadas de chuva à tarde em Belo Horizonte e nas regiões do Triângulo mineiro, Sul do Estado , Zona da Mata e Campos da VertentesO meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo relatou à reportagem do, que a mínima em BH registrada para o dia de hoje é de 13,6 ºC, na Região do Cercadinho, e a máxima girará em torno de 27ºC, na Região da Pampulha.Em Minas, a mínima registrada pelo Inmet, foi de 10,6ºC em Monte Verde, no Sul de Minas, e 38ºC em cidades do Triângulo Mineiro.Conforme o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Inmet, a previsão para este domingo (26/09), deverá repetir o esperado para hoje.A previsão para amanhã é de pancadas de chuvas em BH, com mínima de 16 graus e máxima de 29 graus.No Estado, o cenário se repete, com chuva passageira no Sul de Minas, Campos das Vertentes, Região Oeste e Zona da Mata.A temperatura mínima no Estado deverá ficar em 11 graus, no Sul de Minas, e a máxima em 37 graus, na Região do Triângulo.