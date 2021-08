Temperatura sobe em MG e umidade do ar entra em alerta

Céu claro em Belo Horizonte, próximo à Cidade Administrativa (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Minas Gerais nas últimas semanas deu lugar para o calor voltar a aquecer os mineiros, com alerta de baixa umidade relativa do ar. As temperaturas voltaram a subir em todo estado e neste sábado (14/8), Belo Horizonte e Região Metropolitana tem temperatura máxima de 27°. frio intenso com geadas que atingiunas últimas semanas deu lugar para ovoltar a aquecer os mineiros, com alerta derelativa do ar. As temperaturas voltaram a subir em todo estado e neste sábado (14/8),e Região Metropolitana tem temperatura máxima de 27°.









No Sul de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes e no Leste do estado tem céu parcialmente nublado. A menor temperatura, de acordo com o Inmet, foi registrada em Águas Vermelhas, no Norte de MG.





Enquanto a maior temperatura é de 34° no Triângulo Mineiro, região que tem alerta de baixa umidade do ar, chegando a 20%.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal para o organismo humano gira entre 40% e 70%. Tempo seco demais e baixa umidade do ar provocam o ressecamento das mucosas das vias aéreas, tornando a pessoa mais vulnerável a crises de asma e a infecções virais e bacterianas.

Confira dicas: