BH imuniza moradores de 29 anos hoje; na 3ª, os de 28

Lucas Machado, que passou por infecção da COVID-19 no ano passado, recebeu a primeira dose ontem com esperança de volta à normalidade





A vacinação contra a COVID-19 avança para mais uma geração de moradores da capital mineira. Hoje, homens e mulheres de 29 recebem a primeira dose. Na terça-feira, anunciou ontem a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) será a vez dos de 28, completos até 31 de agosto. Na segunda-feira, os imunizantes serão direcionados para pessoas de 30 e 31 anos convocadas nesta semana e que por alguma razão perderam a data da aplicação da primeira dose.





Também será oferecida a segunda injeção para moradores com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente (com e sem BPC) e Síndrome de Down que não completaram o esquema vacinal. Entretanto, é necessário consultar o cartão de vacina, uma vez que só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado em que a data marcada no documento para completar o esquema seja menor ou igual a 7 dias. As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização.





Ontem, moradores de 30 anos ou que completam essa idade até o dia 31, puderam receber a primeira dose. Entre os que se vacinaram está a advogada Samia Salomão Rodrigues Pereira. “Graças a Deus tomei a vacina tão esperada e que todos devem tomar. Temos que ter consciência de que a vacina salva vidas”, comentou. O administrador de empresas Lucas Machado Coelho de Carvalho, de 29, recebeu a primeira dose da Pfizer no posto drive-thru do Corpo de Bombeiros, na Região Centro-Sul da capital. Ele contou ao Estado de Minas que foi contaminado pelo coronavírus em novembro, mas teve apenas sintomas leves. “Acho que com a vacinação a vida vai começar a voltar ao normal. Mas, para isso, precisamos que mais pessoas se vacinem, o máximo possível”, disse.





O dia de campanha para as pessoas de 30 anos também é marcado com novidades no processo. Visando levar mais comodidade aos usuários, a PBH iniciou testes da vacinação por hora marcada em horários no período da tarde, de segunda a sexta-feira, conforme a disponibilidade de vagas – cerca de 140 por dia, em 10 centros de saúde fixos, segundo a prefeitura. A marcação opcional é disponibilizada somente para a imunização por idade e deve ser feita apenas no dia da convocação, e não em datas posteriores, no portal da prefeitura (www.pbh.gov.br).





De acordo com informações da PBH, com a vacinação do grupo de 29 anos neste sábado, a cobertura deve chegar a 68,6% do público-alvo com a primeira dose e 34,1% com a segunda ou a aplicação da Janssen.





Os percentuais são semelhantes à média do estado. Até o momento, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), 67,17% da população foi vacinada com a primeira dose e 29,21% completaram o esquema vacinal. Ou seja, ainda é preciso que cerca de 32% da população receba pelo menos a primeira dose para cumprir o objetivo de vacinar todo o público-alvo com a primeira injeção até setembro.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie