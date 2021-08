Prefeitura de BH anuncia vacinação contra COVID com hora marcada

Serão cerca de 140 vagas por dia, em 10 Centros de Saúde fixos (foto: Leandro Couri/ EM/ D.A Press) vacinação por hora marcada. A primeira faixa etária a utilizar o sistema será a das pessoas com 30 anos, que receberá a dose nesta sexta-feira (13/8). Segundo a PBH, o projeto é experimental, com o objetivo de "levar mais comodidade aos usuários". A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta quinta-feira (12/8), que iniciará um teste de. A primeira faixa etária a utilizar o sistema será a das pessoas com 30 anos, que receberá a dose nesta sexta-feira (13/8). Segundo a PBH, o projeto é experimental, com o objetivo de "levar mais comodidade aos usuários".

Inicialmente, os moradores de BH poderão agendar apenas para o período da tarde, de segunda a sexta-feira, e de acordo com a disponibilidade de vagas do sistema. A marcação opcional é disponibilizada somente para a vacinação por faixa etária e deverá ser realizada para a aplicação no dia da convocação e não para datas posteriores.

Pessoas de faixas etárias anteriores e grupos já convocados não poderão utilizar o serviço e devem procurar o centro de saúde definido para a sua idade ou grupo para receber a imunização.





Clique aqui para agendar sua vacinação Os usuários de 30 anos já podem realizar o agendamento para a aplicação da primeira dose, que começará nesta sexta-feira (13/8). Segundo a PBH, o link utilizado para marcação é o mesmo do cadastro de pessoas acamadas, porém os serviços são distintos.

"O link disponibilizado no portal da Prefeitura é o mesmo para o cadastro de pessoas acamadas, porém, as pessoas de faixas etárias convocadas serão vacinadas nos 10 Centros de Saúde que oferecem o serviço. Já as pessoas com mobilidade reduzida ou acamadas serão imunizadas na residência, como já estava sendo feito pelas equipes de saúde", afirmou a prefeitura em nota.

Confira os centros de saúde com opção de hora marcada para pessoas de 30 anos:

REGIONAL BARREIRO- Centro de Saúde Santa Cecília: Rua Paulo Duarte, 280, Santa Cecília.



REGIONAL CENTRO-SUL- Centro de Saúde Cafezal: Rua Bela Vista, 30, Vila Cafezal.



REGIONAL CENTRO-SUL- Centro de Saúde Tia Amância: Rua Iraí, 248, Coração de Jesus



REGIONAL LESTE- Centro de Saúde Novo Horizonte: Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12, Novo Horizonte.



REGIONAL NORDESTE- Centro de Saúde Alcides Lins: Rua Panema, 275, Concórdia



REGINAL NOROESTE- Centro de Saúde Coqueiros: Rua Eneida, 1583, Coqueiros



REGIONAL NORTE- Centro de Saúde Lajedo: Rua Júlio Ribeiro, 693, Lajedo



REGIONAL OESTE- Centro de Saúde Conjunto Betânia: Rua Onã, 105, Conjunto Betânia



REGIONAL PAMPULHA- Centro de Saúde Padre Tiago: Avenida João XXIII, 1.233, Alípio de Melo



REGIONAL VENDA NOVA- Centro de Saúde Serra Verde: Rua Guido Leão, Praça Fabrício Soares da Silva, 10, Serra Verde



Lembrando que NÃO é necessário marcar horário para se vacinar. Todos os moradores de BH que preencherem os requisitos da faixa etária podem procurar os postos de vacinação no dia convocado.

Veja a nota da Prefeitura de Belo Horizonte na íntegra:





"A Prefeitura de Belo Horizonte informa que a primeira faixa etária a utilizar o sistema com opção de hora marcada será a das pessoas de 30 anos. Os usuários desta idade já podem realizar o agendamento para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19, que será nesta sexta-feira, dia 13. Vale ressaltar que a marcação só pode ser feita para o dia da convocação do grupo. A opção de agendamento será disponibilizada para as próximas faixas etárias assim que o público for convocado para a vacinação.





Serão ofertadas cerca de 140 vagas por dia, em dez Centros de Saúde fixos, localizados nas nove regionais do município, já que é um projeto experimental da Secretaria Municipal de Saúde para levar mais comodidade ao usuário. A ampliação do número de unidades e de vagas será feita após avaliação da adesão. Os horários serão, inicialmente, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, e de acordo com a disponibilidade de vagas do sistema. Para a marcação os usuários devem utilizar, preferencialmente, os navegadores Internet Explorer, Edge e Mozila Firefox.





O link disponibilizado no portal da Prefeitura é o mesmo para o cadastro de pessoas acamadas, já que é um sistema de agendamento. Porém, as pessoas de faixas etárias convocadas serão vacinadas nos dez Centros de Saúde que oferecem o serviço. Já as pessoas com mobilidade reduzida ou acamadas serão imunizadas na residência, como já estava sendo feito pelas equipes de saúde. É importante esclarecer que apenas o link de marcação é o mesmo, mas são serviços distintos."





