COVID-19: circulação do vírus atinge menor nível desde fevereiro em Minas

Com avanço na vacinação, números da COVID-19 em Minas Gerais caíram no últimos 30 dias (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) vacinação, Minas Gerais passa a apresentar melhora significativa nos índices de contágio e internação no estado. Nos últimos 14 dias, a incidência da COVID-19 teve queda de 18% e a positividade, que indica como está a circulação do vírus, atingiu o menor patamar desde fevereiro . Com o avanço dapassa a apresentar melhora significativa nos índices de contágio e internação no estado. Nos últimos 14 dias, a incidência dateve queda dee a positividade, que indica como está a circulação do vírus, atingiu o menor patamar desde fevereiro .









Em resposta a melhora nos indicadores, o Comitê Extraordinário COVID-19, grupo de trabalho que acompanha a pandemia, aprovou o avanço da macrorregião Leste para a onda verde do Minas Consciente.





Agora, a macro Leste se junta ao Centro, Centro-Sul, Oeste, Sul, Sudeste, Vale do Aço, Jequitinhonha, Norte e Noroeste, que já alcançaram o patamar desejado para flexibilizar as medidas restritivas.





O progresso para a fase mais flexível do plano de retomada gradual e segura das atividades econômicas só é possível quando os índices de monitoramento da doença apresentam melhorias por três semanas seguidas.





Dez das 14 macrorregiões mineiras avançam para a onda verde, com melhora nos indicadores da COVID-19 (foto: Agência Minas/Reprodução ) Ainda na onda amarela permanecem as macrorregiões Nordeste, Leste do Sul e Triângulo do Norte.





Em Minas, o Triângulo do Sul é a única localidade que continua na onda vermelha devido ao aumento da incidência da doença e alta na ocupação de leitos. Segundo a secretaria, pela natureza delicada da situação na macrorregião, um acompanhamento mais profundo para reverter o cenário será realizado.





Vacina está diretamente relacionada à queda dos indicadores





Segundo a Secretaria de Saúde, até o momento foram aplicadas quase 15 milhões de doses em Minas Gerais. Cerca de 11 milhões de pessoas já receberam ao menos a primeira dose do imunizante.





Para o secretário de saúde, o médico Fábio Baccheretti, o avanço da vacinação tem gerado um efeito cascata em todos os indicadores. “Com o aumento da imunização, temos percebido que tudo está melhorando. As curvas de hospitalizações e a ocupação de leitos estão caindo. O vírus está circulando menos, mas isso não significa que devemos baixar a guarda. É importante que todos procurem a imunização e tomem todas as doses. Todas as vacinas são eficazes e salvam vidas’’, ressaltou.





Variante Delta

Durante uma reunião do Comitê, o secretário de saúde informou que nove microrregiões estão realizando testes genômicos para mapear a mutação do vírus.





Até a última quarta-feira (11/8), 11 casos foram confirmados da variante Delta em Minas Gerais. Os casos estão sendo investigados junto aos municípios para avaliação do histórico dos pacientes e seus contatos.



Segundo a pasta, ainda não é possível afirmar que existe transmissão comunitária da variante Delta no estado e ações de vigilância e monitoramento foram reforçadas a fim de coibir a disseminação da cepa.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.