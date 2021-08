COVID-19: chega à faixa dos 30 anos a vacinação em Betim

Em Betim, além da vacinação contra a COVID-19 chegar a pessoas de 30 anos, está ocorrendo, também, em adolescentes com comorbidades ou deficiência permanente (foto: Adeildo Silva/Divulgação)

Até o próximo sábado (14/8), pessoas de até 30 anos serão vacinadas contra a COVID-19 em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Estima-se que mais de 26 mil moradores da cidade estejam nessa faixa etária. O calendário está dividido por idade para não haver aglomeração nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Paralelo a essa ampliação, a prefeitura está reconvocando os profissionais da Educação, que têm somente esta quinta-feira (12/8) para completar a imunização.



Por idade, de acordo com o cronograma, serão imunizadas, na sexta-feira (13/8), as pessoas de 34 e 33 anos e, no sábado (14/8), será a vez da população de 32 a 30 anos. A vacinação ocorrerá na UBS de referência do morador, que estará aberta no sábado, especialmente para a imunização, das 8h às 17h.



Paralelo à ampliação da vacinação por idade, será realizada também a aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos, que possuem comorbidades ou deficiência permanente. Esse grupo pode se vacinar contra a COVID-19 até a próxima sexta-feira (13/8). As jovens nessa faixa etária que estão grávidas, lactantes ou puérperas (com até 45 dias após o parto) também continuam sendo imunizadas até sexta. O grupo deve se dirigir ao Cerest, das 9h às 17h.



As comorbidades consideradas para a imunização são diabetes, câncer, doença renal crônica, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, pneumopatias crônicas graves, anemia falciforme, obesidade mórbida (IMC≥40), dentre outras.



A vacinação dos adolescentes com deficiência permanente e com comorbidades foi autorizada pela Lei nº 14.190, de 29 de julho, que incluiu o grupo como prioritário no plano nacional. A vacina utilizada será a da Pfizer, única autorizada pela Anvisa para uso em adolescentes acima de 12 anos.



No ato da vacinação, devem ser apresentados um comprovante da comorbidade (receitas, relatório e/ou prescrição médica ou exame), um documento de identidade, o cartão de vacina, o Cartão SUS e um comprovante de residência.

Reconvocação dos trabalhadores da educação

Nesta quinta-feira (12/8), os profissionais da educação da rede municipal terão a última chance para receber a segunda dose e completar o ciclo de imunização contra a COVID-19. Um posto de vacinação será montado exclusivamente para atender a categoria na sede da Secretaria Municipal da Educação (Semed), das 9h às 17h.

Os profissionais devem conferir na instituição de ensino em que trabalham o horário agendado para a aplicação da dose. Os profissionais recém-chegados à rede municipal de ensino também receberão a primeira dose da vacina.



Cronograma vacinação em Betim:

População de 34 a 30 anos:

34 e 33 anos - sexta-feira (13/8)

32, 31 e 30 anos – sábado (14/8)

Local: nas 36 Unidades Básicas de Saúde

Horário: das 8h às 17h



Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente ou grávidas, lactantes ou puérperas:

Até sexta-feira (13/8)

Local: anexo do Cerest - rua Tocantins, número 301, Brasileia

Horário: das 9h às 17h

Profissionais da Educação - 1ª e 2ª dose (reconvocação)

Quinta-feira (12/8)

Local: na Semed - rua Dr. Silvio Lobo, 221, bairro Angola

Horário: das 9h às 17h