Prefeitura de Betim tem uma semana para explicar contratações irregulares

Concursados estariam sendo preteridos no preenchimento dos cargos para escolas municipais, segundo o Sind-Ute (foto: Pixabay/ Reprodução)

O que diz a prefeitura



O que diz o instituto

, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem uma semana para responder à manifestação do, que recomenda a suspensão do repasse de valores do contrato com a Organização Social Dona Dochinha - agora, nomeada como Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social.A prefeitura nega as acusações e afirma que as vagas abertas foram preenchidas pelos concursados. O instituto também refuta qualquer ilícito no processo.Conforme omostrou em 2 de agosto, várias contratações estariam sendo feitas para as escolas municipais na cidade. Porém, oalega que os cargos não estão sendo ocupados pelos aprovados em concurso público vigente.O Sind-Ute estima que os cargos oferecidos chegam a cerca de 3 mil vagas para professor, pedagogo, técnico de secretaria e técnico de biblioteca - não houve concurso para agente de serviço escolar (quem faz a merenda e limpa as escolas) e atendimento pedagógico.De acordo com o MP, o critério definido pelos organizadores para a classificação dos candidatos na citada seleção realizada pelo instituto foi a ordem de inscrição do candidato, o que seria inconstitucional. "Segundo as denúncias, a seleção foi por ordem de chegada. Não teve um críterio. Pessoas com experiência ficaram de lado', diz José Luiz Rodrigues, diretor do Sind-Ute/Betim.De acordo com a 4ª Promotoria de Justiça de Betim, foi instaurado o procedimento do qual foram expedidas as duas recomendações para a apuração de possíveis irregularidades na elaboração do processo de seleção, que teria violado cláusulas previstas no Contrato de Gestão 01/2021 firmado entre o município de Betim e o instituto.O documento pede para que o município suspenda ''o repasse dos valores previstos no contrato de gestão à organização social Associação Grupo Convivência Dona Dochinha'' e ''mantenha sempre atualizado os dados referentes à quantidade real de cargos vagos previstos no quadro setorial de educação''.Já ao instituto, o MPMG recomendou ''que declare nulo o Edital nº014/2021 - Betim/MG - Processo de Seleção para Contratação Emergencial de Colaboradores para Atuação no Contrato de Gestão 1/2021''.Deste modo, caso a recomendação não seja acolhida, a Promotoria de Justiça avalia o ajuizamento de Ação Civil para assegurar o cumprimento. Oé até o dia 17 de agosto de 2021. Ainda segundo a 4ª Promotoria de Justiça, a recomendação foi expedida em 26 de julho e a prefeitura tomou ciência em 2 de agosto.Quanto ao Instituto, a recomendação foi expedida em 23 de julho de 2021, data em que seu procurador deu ciência do seu recebimento, não tendo o prazo para o seu cumprimento ainda expirado."Esperamos que a Associação e a prefeitura cumpram a recomendação. Caso não sejam cumpridas dentro do prazo, que o MPMG tome as medidas cabíveis'', concluiu diretor do Sind-Ute/Betim.entrou em contato com a prefeitura de Betim sobre o prazo para o cumprimento da notificação e a assessoria de imprensa encaminhou a mesma nota enviada em 2 de agosto. A mesma não respondeu demais questionamentos feitos pela reportagem. Leia na íntegra a nota da prefeitura:Por meio de nota, o Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social informou que ''as tratativas com o Ministério Público são no sentido de esclarecer equívocos gerados por fakenews e informações parciais.''Além disso, o instituto informou o intuito é ''afirmar de forma mais explícita os compromissos desde sempre assumidos e cumpridos em especial com processos seletivos transparentes e isonômicos.''A nota ainda diz: ''o cerne da questão envolvendo concurso e envolvendo a descentralização não diz respeito à instituição.'' (Com informações de