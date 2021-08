COVID-19: Betim vacina adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades

Os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou com deficiência permanentes serão vacinados com o imunizante da Pfizer (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) adolescentes de 12 a 17 anos que têm comorbidades ou alguma deficiência permanente serão vacinados contra a COVID-19 em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A partir desta segunda-feira (9/8), além dos jovens nessa faixa etária, as grávidas, lactantes ou em período de até 45 dias após o parto também serão imunizadas. Para evitar aglomerações, serão disponibilizados dois locais de vacinação. Osdeque têm comorbidades ou alguma deficiência permanente serão vacinados contra aem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A partir desta segunda-feira (9/8), além dos jovens nessa faixa etária, as grávidas, lactantes ou em período de até 45 dias após o parto também serão imunizadas. Para evitar aglomerações, serão disponibilizados dois locais de vacinação.



Os adolescentes de 12 a 14 serão imunizados no anexo do Cerest, no Bairro Brasileia. Já os de 15 a 17 anos devem se dirigir ao Betim Shopping, no Ingá. A vacinação ocorrerá das 9h às 17h.



A vacinação dos adolescentes com deficiência permanente e com comorbidades foi autorizada pela Lei nº 14.190, de 29 de julho, que incluiu o grupo como prioritário no plano nacional. A vacina utilizada será a da Pfizer, única autorizada pela Anvisa para uso em adolescentes acima de 12 anos.



Para ser vacinado é necessário comprovar a comorbidade. Serão aceitos receitas, relatório e/ou prescrição médica ou exame. Devem ser apresentados, também, um documento de identidade, cartão de vacina, o Cartão SUS e comprovante de residência.



Cronograma adolescentes com comorbidades e deficiência permanente:



De 12 a 14 anos

Local: anexo do Cerest - rua Tocantins, número 301, Brasileia

Horário: das 9h às 17h



De 15 a 17 anos

Local: Betim Shopping - avenida Edmeia Mattos Lazzarotti, 1.655, Ingá

Horário: das 9h às 17h