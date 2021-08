Sete Lagoas avança na vacinação; público de 34 anos é o próximo

Nesta Segunda-feira (10/8), as mulheres de 34 anos irão se vacinar em Sete Lagoas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Na próxima semana, a cidade de Sete Lagoas, Região Central de Minas, vai vacinar as pessoas com 34 anos de forma escalonada, para não causar aglomeração. Além dessa faixa etária, o público que recebeu a 1ª dose até o dia 7 de maio, recebe a 2ª nesta segunda-feira (9/8).

As mulheres de 34 anos vão se vacinar nesta segunda-feira (9/8). Na terça-feira (10/8), será a vez dos homens da mesma faixa etária procurarem os postos de vacinação.

A imunização do público feminino será na Drogaria Drogasil (Av. Villa Lobos, 622, Jardim Cambuí), na Faculdade UNA (Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio), ambos a pé, e no Shopping Sete Lagoas (Av. Otávio Campelo Ribeiro, 2.801, Eldorado), em sistema drive-thru, das 9h às 16h, nesta segunda-feira.

Já os homens serão vacinados no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha) e na Faculdade UNA, ambos a pé, das 9h às 16h, nesta terça-feira.

Em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até meia hora antes do fim da vacinação.

Os documentos necessários são identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao Estratégia Saúde da Família (ESF) mais próximo de casa.

Público da 2ª dose

As pessoas que receberam a 1ª dose até o dia 7 de maio completam a imunização também nesta segunda-feira (9/8). Já quem recebeu a 1ª dose até o dia 11 de maio, recebe a 2ª nesta quarta-feira (11/8).

Em ambos os casos, a vacinação será das 9h às 16h, nos Centros de Saúde dos bairros Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; nas Unidades Básica de Saúde (UBSs) dos bairros Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e nas Estratégias Saúde da Família (ESFs) dos bairros Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro e Alvorada.

Os documentos necessários são comprovante da 1ª dose da AstraZeneca e cartão SUS ou CPF.

As gestantes e as que estão no período de puerpério, até 45 dias após o parto, que tomaram 1ª dose da AstraZeneca até o dia 9 de maio, recebem a 2ª dose com a vacina da Pfizer (por determinação do Ministério da Saúde, já que a AstraZeneca foi desaconselhada para este público) também nesta segunda-feira (9/8), de 9h às 16h, na Faculdade UNA (Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio), a pé.

Os documentos necessários são comprovante da 1ª dose da AstraZeneca e cartão do SUS ou CPF.

Números da vacinação em Sete Lagoas

Até essa quinta-feira (5/8), receberam a 1ª dose da vacina 120.343 pessoas (49,8% da população).

A 2ª dose foi aplicada em 39.637 cidadãos e a dose única em 5.559 pessoas. Ao todo, somando a segunda dose e a dose única, 18,7% da população está completamente imunizada.

Durante a vacinação, os cidadãos poderão doar 1Kg de alimento não perecível ou ração animal para a campanha Vacinação Solidária.