Renata Almeida , de 38 anos, planejou o figurino para este sábado, quando recebeu a segunda dose da vacina contra a COVID-19. A camiseta estampava os dizeres: vinho, vacina e viagem (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) 41 a 34 anos e primeira dose para mulheres de 34 anos. Muita gente procurou os postos de vacinação neste sábado (7/8), mas a aplicação ocorre de maneira ágil. Foram convocadas para tomar a segunda dose da vacina contra a COVID-19 pessoas com comorbidades de









Carolina Souza Paixão se vacinou contra a COVID-19 no estacionamento da UFMG (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

"É uma alegria imensa. É importante as pessoas se vacinarem para que a gente possa passar por tudo isso rápido", afirmou. Com diagnóstico de artirte reumatóide, ela integra o grupo de pessoas com comorbidade e tomou a primeira dose em 15 de maio. "Essas datas a gente não esquece", afirmou. Renata reforçou que não teve nenhum efeito colateral por tomar a vacina.

Carolina Souza Paixão também foi ao posto drive thru para receber a vacinação contra a COVID-19.

A prefeitura esclarece que só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado cuja a data marcada no cartão para a aplicação da segunda dose seja menor ou igual a 7 dias. Consulte seu cartão de vacinação antes de comparecer a um ponto de vacinação.





VEJA O CRONOGRAMA DA PRÓXIMA SEMANA

09/08 (segunda-feira): segunda dose para pessoas com comorbidades de 33 a 18 anos.

10/08 (terça-feira): primeira dose para pessoas de 33 anos, completos até 31 de agosto.

11/08 (quarta-feira): primeira dose para pessoas de 32 anos, completos até 31 de agosto.

12/08 (quinta-feira): primeira dose para pessoas de 31 anos, completos até 31 de agosto.